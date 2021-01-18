Евгений Бай, спецкор, Вашингтон 15:42

За день до инаугурации в Вашингтоне уходящий президент Дональд Трамп неожиданно отменил запрет на въезд в США граждан из ЕС и Бразилии, однако этому послаблению суждено жить недолго - всего до 26 января, после чего входящий президент Байден вновь отменит его. Пресс-секретарь нового хозяина Белого дома Джин Псаки уже обвинила Трампа в том, что тот принимает неподобающие меры в разгар пандемии Covid 19.

История повторяется - Байден намерен как можно быстрее уничтожить всякое наследие предшественника точно также, как Трамп расправлялся с достижениями Обамы. Например, он хочет как можно скорее вернуть Америку в Парижское соглашение по климату и снять запрет для въезда в США граждан ряда мусульманский стран - эта мера долгосрочная и уже не привязана к коронавирусу. Но главный пункт повестки дня Байдена – это предоставление прав находящимся на территории США нелегальным иммигрантам, прежде всего из Центральной Америки. Их, как уже сообщал, haqqin.az около 11 миллионов и им будет предоставлено находиться в Америке в течение 8 лет. Если первые пять лет они проявят себя законопослушными гражданами, не будут организовывать преступные уличные банды и не станут рубить головы своим противникам мачете (одна из самых хорошо организованных и жестоких в стране была и остается банда Mara Salvatrucha из Сальвадора), будут добросовестно трудиться и платить налоги, то по прошествии этого периода они смогут получить вожделенную гринкард, а еще через три года - американское гражданство. Этот смелый план был обнародован Байденом еще на этапе праймериз. Однако поражает скорость, с которой новая администрация готова полностью пересмотреть иммиграционную политику в стране. Байден намерен подписать соответствующий указ сразу после церемонии инаугурации, когда его доставят лимузином из Капитолия в Белый дом.

К чему такая дикая спешка, новый президент не объясняет. Но поневоле не только у его врагов, но и у части сторонников закрадывается сомнение в чистоплотности таких судорожных движений. И частично подтверждает мнение республиканцев о том, что демократы намерены быстро увеличить число своих потенциальных избирателей, чтобы узурпировать власть в стране на долгие годы. Политическая конъюнктура этим усилиям пока вполне благоприятствует. Трампа СМИ единодушно называют «самым плохим президентом» за всю историю страны.Washington Post пишет, что за четыре года Трамп свыше 30 тысяч раз соврал нации или выступил с неверными утверждениями, что во многом по его вине в стране умерло от коронавируса 400 тысяч человек, во время его правления поднял голову белый национализм, что этот президент дважды подвергся импичменту и вел все финансовые дела исключительно в своих личных интересах. Но, может быть продемократические масс-медиа, которые все четыре года обкладывали Трампа со всех сторон с самого начала предвзято к нему относились? Но вот мнение председателя респектабельного Совета по международным отношениям Ричарда Хааса, которого трудно заподозрить в излишней любви к демократам. «Дорогостоящее наследие Трампа» - так озаглавлена его статья на сайте организации.

Неужели у его администрации вообще не было никаких свершений со знаком плюс? Конечно были. Он например, пишет Хаас, немалого добился в сфере экономики - сократил слишком высокие корпоративные налоги, убрал слишком зарегулированные меры, мешавшие экономическому росту. Во внешней политике Трамп занял сильную и агрессивную линию в отношение Китая, добился нормализации отношений между Израилем и рядом стран Персидского залива, заключил разумное торговое соглашение с Мексикой и Канадой. Но негатив от его правления, говорит Хаас, значительно превышает достижения и практически сводит их на нет. Главное – он нанес тяжелейший удар по американской демократии. 6 января 2021 года, когда подстрекаемая им толпа вторглась в Капитолий станет несмываемым черным пятном на репутации Трампа. Это вторжение стало кульминацией усилий президента по нарушению всех принятых цивилизованных норм, демонизации прессы, попытках встать над законом и оспорить результаты выборов. Вторым пунктом в списке провалов Трампа была его крайне неудачная борьба с Covid 19. Америка стала рекордсменом по части числа зараженных и умерших в то время, как многим страны мира - Австралии, Вьетнаму, Германии, Китаю, Новой Зеландии удалось поставить заслон на пути «чумы 21 века». Третий провал - внешняя политика. Помимо указанных достижений Трампу не удалось ничего. Северная Корея лишь нарастила число своих ядерных запасов, несмотря на личную дипломатию президента США. Иран лишь укрепил свое влияние на Ближнем и Среднем Востоке. Венесуэльский авторитарный режим так спрятался в вырытых им траншеях, что его теперь оттуда никакими силами не вытащить. И Хаас, наряду с ненавидящими Трампа газетами, повторяет: этот человек плохой президент, самый плохой президент, хуже быть не может. Но при этом наиболее трезвомыслящие американские политологи, да и просто умные люди говорят: Трамп, конечно довел раскол в Америке до размеров Большого каньона, но виноват в этой драматической ситуации далеко не только он. Недавно мне попался на глаза пост в Фейсбуке известного сенатора-республиканца Митта Ромни. Он жестко критикует Трампа за события 6 января. Но посмотрим на реакцию публики на этот пост. Положительных откликов на него вообще нет. «Сука», «дерьмо», «заткнись», «ты сам-проблема» «иди на...», «избиратели Юты должны срочно отозвать тебя». И так далее и тому подобное. На цивилизованную дискуссию в стране, считающей себя демократической, это не очень похоже. Но тогда, может быть, проблема не только в Трампе, а в самой американской демократии? Как страна допустила того, что в результате выборов к власти четыре года назад пришел самовлюбленный безответственный популист? Этот вопрос задают не заштатные критики Америки в Старом свете, которые кричат: «Не учите нас жить, вы перестали быть нам примером», а американские историки. «Штурм Капитолия будет моментом, который все станут помнить о правлении Трампа, - говорит профессор Brandeis University Ли Райт Риго. - Но он расскажет нам многое о провалах американской демократии, не только о Трампе. Расскажет, как мы столетиями лгали друг другу о том, кем являемся на самом деле».