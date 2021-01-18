Меланья Трамп обратилась к американцам в последний раз видео
Супруга Дональда Трампа Меланья записала видеообращение к нации за день до того, как ее супруг перестанет быть президентом Америки. Ролик она разместила в своем Twitter.
"Всегда помните, что насилие никогда не является ответом и никогда не будет оправдано", - цитирует ее Интерфакс.
В речи она также поблагодарила военнослужащих, медицинских работников и всех, кто помогал бороться с пандемией COVID-19.
"Обязанность перед народом лежит на всех, кто не забывает о нашей целостности и ценностях, использует каждую возможность проявить уважение к другому человеку и привнести хорошие привычки в нашу повседневную жизнь", - добавила первая леди США.