Супруга Дональда Трампа Меланья записала видеообращение к нации за день до того, как ее супруг перестанет быть президентом Америки. Ролик она разместила в своем Twitter.

"Всегда помните, что насилие никогда не является ответом и никогда не будет оправдано", - цитирует ее Интерфакс.

В речи она также поблагодарила военнослужащих, медицинских работников и всех, кто помогал бороться с пандемией COVID-19.

"Обязанность перед народом лежит на всех, кто не забывает о нашей целостности и ценностях, использует каждую возможность проявить уважение к другому человеку и привнести хорошие привычки в нашу повседневную жизнь", - добавила первая леди США.