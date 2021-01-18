Пашинян готовит «перезагрузку» госуправления

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости рестарта системы государственного управления. Об этом он сказал, представляя нового руководителя своего аппарата - экс-министра здравоохранения Арсена Торосяна, сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что Пашинян поставил перед Торосяном задачу по рестарту системы госуправления, эта "перезагрузка" должна начаться с аппарата премьера. По словам Пашиняна, эта система прошла сквозь тяжкие испытания в период войны, это был чрезвычайно сложный период, передает Sputnik Армения.

Премьер добавил, что текущая ситуация требует эффективных решений и грамотного управления, которое, с учетом прежнего опыта, должно выйти на новый уровень.