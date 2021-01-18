Самым загруженным в 2020 году стал аэропорт Стамбула

Международный аэропорт Стамбула в 2020 году оказался самым загруженным в мире в прошлом году, передает Bloomberg.

На второй строчке разместился аэропорт Руасси — Шарль-де-Голль в Париже, на третьей — лондонский Хитроу. В первую пятерку также вошли амстердамский аэропорт Схипхол и московский Шереметьево.

Агентство отмечает, что в то время как в большинстве западноевропейских аэропортов, включая крупные во Франкфурте и Барселоне, трафик упал на 70% или более, два крупнейших аэропорта в Стамбуле и московский Шереметьево сообщили о куда меньшем сокращении пассажиропотока, что привело к улучшению их позиций в рейтинге.

По данным агентства, Хитроу опустился с первого места на третье, поскольку пассажиропоток аэропорта за 2020 год упал на 73 процента. Если в 2019-м услугами этого аэропорта воспользовались почти 81 миллион человек, то в прошлом — лишь 22,1 миллиона.