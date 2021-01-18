В Египте обнаружили десятки 3000-летних мумий

В Египте представлены новые находки, сделанные в ходе раскопок некрополя Саккара, расположенного рядом с Мемфисом. Археологи обнаружили 54 саркофага, датирующиеся периодом Нового царства. Их возраст – около 3000 лет, пишет NEWSru.co.il.

Самым значительным открытием стал погребальный храм ранее неизвестной царицы Нейт – третьей жены правившего около 4 200 лет назад фараона Тети. Он относится к шестой династии. Храм расположен рядом с пирамидой этого фараона.

По словам руководителя раскопок, бывшего министра по делам древностей Заки Хавасса, находки изменят представление о Древнем Египте. Он рассказал, что пирамида, ставшая погребением царицы, была обнаружена еще в 2010 году, но только сейчас, когда археологи нашли в храме надписи, стало известно ее имя.

Специалисты отмечают, что 3000-летние саркофаги ранее в Саккаре не находили. Находки, сделанные там до последнего времени, датируются пятым веком до н.э. Также найдены относящиеся к периоду Нового царства игры, статуэтки, маски.