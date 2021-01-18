БТА предупредило водителей

Бакинское транспортное агентство предупредило в связи с изменением погодных условий.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на БТА, ожидается, что в связи с ожидаемыми резкими погодными условиями будет метель, ночью на дорогах возможен гололед.

Водителей просят не превышать предел скорости на дорогах, учитывать метеорологические факторы, а пешеходам рекомендуется не выходить на проезжую часть дороги и переходить дорогу по пешеходным переходам.

«Водителям рекомендуем, помимо соблюдения скоростного режима, учитывать метеорологические факторы и с пониманием относиться к другим участникам движения. В целом рекомендуем использовать общественный транспорт в дни, когда наблюдается снежная погода», - говорится в информации.