COVID-19 в США: почти 138 тысяч зараженных за сутки

Количество новых случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за сутки на 137,8 тысячи, было зафиксировано 1,3 тысячи смертей, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, в США за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали 137 885 новых случаев заражения коронавирусом и 1381 летальный исход.

Согласно информации университета Хопкинса, в общей сложности в США коронавирусом заразились более 24 миллионов человек, скончались более 399 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.