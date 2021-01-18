Президент Казахстана поручил сократить число госслужащих

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил председателю Агентства по делам государственной службы Анар Жаилгановой обеспечить контроль эффективности сокращения госслужащих на центральном и местном уровнях, сообщает Акорда.

«Отметив необходимость дальнейшего совершенствования государственной службы, Касым-Жомарт Токаев дал председателю Агентства поручение обеспечить контроль прозрачности и эффективности процесса сокращения госслужащих на центральном и местном уровнях. Глава государства также дал указание активизировать деятельность ведомства в рамках подготовки и реализации Концепции государственного управления», – говорится в сообщении.

Жаилганова рассказала Токаеву о ходе цифровизации госслужбы в Казахстане и о переформатировании работы ведомства. Она отметила, что в прошлом году штат оптимизировали на 10%, до конца февраля 2021 года он сократится еще на 15%, ожидается дополнительная оптимизация еще на 15%.