Группа пиротехников Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий совместно с сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает операцию по разминированию освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщили haqqin.az в МЧС Азербайджана, в целях дальнейшего повышения эффективности операции по разминированию в рамках налаженного тесного сотрудничества между двумя министерствами 18 января МЧС России доставило в нашу страну дополнительную пиротехническую группу, технику и оборудование.

Группа специалистов, техника и оборудование, прибывшие авиарейсом, были встречены МЧС Азербайджана в аэропорту Гянджи и доставлены в Карабахский региональный центр ведомства для проведения работ по разминированию.