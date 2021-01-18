Эльнур Мамедов, отдел экономики 18:46

После 44-дневной войны в Карабахе, завершившейся победой Азербайджана, наше государство без промедления приступило к восстановления освобожденных территорий. Одновременно постоянно осуществляются меры для преодоления экономических последствий пандемии. Одним из шагов для решения этой непростой задачи стали закладка 18 января президентом Ильхамом Алиевым в Сумгаитском химическом промышленном парке фундамента заводов по производству серной кислоты ООО «Азерсульфат», производству стеклянной тары ЗАО «Glassica» и открытие предприятия по производству листового стекла методом термоформации ЗАО «Азерфлоат». Все производства предназначены для выпуска сырья и полуфабрикатов для различных сфер промышленности в соответствии с концепцией развития ненефтяной промышленности.

Токсичная кровь промышленности Одним из крупных современных предприятий в Сумгаитском промышленном парке станет завод по производству серной кислоты - проект ООО «Азерсульфат», который будет построен за счет частных инвестиций. Как сообщалось на церемонии закладки фундамента, инвестиции в его строительство составят 6 миллионов долларов и в будущем он будет производить 20 тысяч тонн серной кислоты в год. Предприятие планируется ввести в строй в конце 2021 года и оно предоставит более 30 новых рабочих мест. Надо сказать, что Азербайджан в основном импортировал серную кислоту из-за рубежа, причем только за последние время ежегодно в страну ввозилось 5-10 тысяч тонн этого сырья. После пуска нового завода этот импорт будет заменен местным производством. Не умаляя значения открытия новых рабочих мест и импортозамещения в результате создания нового завода, что, разумеется, крайне важно, следует отметить, что серная кислота является сырьем для производства самой разнообразной продукции во многих отраслях промышленности - от минеральных удобрений до производства аккумуляторов. А значит на базе будущего предприятия в стране можно будет выстроить более пространную производственную цепочку. Хотя серная кислота относится к классу токсичных и опасных химических веществ, ее значение в промышленности достаточно велико. Не случайно ежегодно в мире потребляется около 200 млн тонн этого соединения, которое используется как при производстве продуктов химического происхождения, так и в сельском хозяйстве, различных отраслях промышленности, а также в нефтедобыче. За ее многопрофильность специалисты даже называют серную кислоту «токсичной кровью» промышленности. Производство минеральных удобрений (суперфосфат, аммоний-сульфат) вообще строится исключительно на серной кислоте, где она используется в 100-процентно чистом виде.

Инвестиции окупятся менее чем за 5 лет Химикат также применяется при получении дымообразующих и взрывчатых веществ, различных лекарств, органических и неорганических соединений, красителей, других ненатуральных продуктов. В промышленности перед покрытием металлических поверхностей медью или хромом ее обрабатывают серной кислотой, это вещество участвует при разработке нефтяных месторождений. Серную кислоту используют даже в пищевой промышленности, где она выполняет функцию эмульгатора при приготовлении пищевых продуктов. Знаменитый ученый-химик Дмитрий Менделеев отмечал, что в промышленности нельзя найти замену серной кислоте, без этого вещества было бы невозможно и невыгодно производить другие химические соединения. Все это говорит о том, что начало деятельности Сумгаитского завода серной кислоты, несомненно, станет эффективным источником сырья для открытия в Азербайджане множества других производств. Директор ООО «Азерсульфат» Эмиль Гулиев сообщил, что завод будет производить высококачественную (98%) серную кислоту. Согласно проекту, инвестиции в завод (10 миллионов манатов, или 6 миллионов долларов США) окупятся менее чем за 5 лет (4 года 8 месяцев). 46 процентов продукции завода будет ориентировано на спрос внутри страны, а оставшиеся 54 процента планируется экспортировать в соседние страны (Грузию и Россию).