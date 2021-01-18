Что даст Азербайджану новый завод, фундамент которого заложил сам Ильхам Алиев по следам президента
После 44-дневной войны в Карабахе, завершившейся победой Азербайджана, наше государство без промедления приступило к восстановления освобожденных территорий. Одновременно постоянно осуществляются меры для преодоления экономических последствий пандемии.
Одним из шагов для решения этой непростой задачи стали закладка 18 января президентом Ильхамом Алиевым в Сумгаитском химическом промышленном парке фундамента заводов по производству серной кислоты ООО «Азерсульфат», производству стеклянной тары ЗАО «Glassica» и открытие предприятия по производству листового стекла методом термоформации ЗАО «Азерфлоат». Все производства предназначены для выпуска сырья и полуфабрикатов для различных сфер промышленности в соответствии с концепцией развития ненефтяной промышленности.
Токсичная кровь промышленности
Одним из крупных современных предприятий в Сумгаитском промышленном парке станет завод по производству серной кислоты - проект ООО «Азерсульфат», который будет построен за счет частных инвестиций. Как сообщалось на церемонии закладки фундамента, инвестиции в его строительство составят 6 миллионов долларов и в будущем он будет производить 20 тысяч тонн серной кислоты в год. Предприятие планируется ввести в строй в конце 2021 года и оно предоставит более 30 новых рабочих мест.
Надо сказать, что Азербайджан в основном импортировал серную кислоту из-за рубежа, причем только за последние время ежегодно в страну ввозилось 5-10 тысяч тонн этого сырья. После пуска нового завода этот импорт будет заменен местным производством.
Не умаляя значения открытия новых рабочих мест и импортозамещения в результате создания нового завода, что, разумеется, крайне важно, следует отметить, что серная кислота является сырьем для производства самой разнообразной продукции во многих отраслях промышленности - от минеральных удобрений до производства аккумуляторов. А значит на базе будущего предприятия в стране можно будет выстроить более пространную производственную цепочку.
Хотя серная кислота относится к классу токсичных и опасных химических веществ, ее значение в промышленности достаточно велико. Не случайно ежегодно в мире потребляется около 200 млн тонн этого соединения, которое используется как при производстве продуктов химического происхождения, так и в сельском хозяйстве, различных отраслях промышленности, а также в нефтедобыче. За ее многопрофильность специалисты даже называют серную кислоту «токсичной кровью» промышленности.
Производство минеральных удобрений (суперфосфат, аммоний-сульфат) вообще строится исключительно на серной кислоте, где она используется в 100-процентно чистом виде.
Инвестиции окупятся менее чем за 5 лет
Химикат также применяется при получении дымообразующих и взрывчатых веществ, различных лекарств, органических и неорганических соединений, красителей, других ненатуральных продуктов. В промышленности перед покрытием металлических поверхностей медью или хромом ее обрабатывают серной кислотой, это вещество участвует при разработке нефтяных месторождений. Серную кислоту используют даже в пищевой промышленности, где она выполняет функцию эмульгатора при приготовлении пищевых продуктов. Знаменитый ученый-химик Дмитрий Менделеев отмечал, что в промышленности нельзя найти замену серной кислоте, без этого вещества было бы невозможно и невыгодно производить другие химические соединения.
Все это говорит о том, что начало деятельности Сумгаитского завода серной кислоты, несомненно, станет эффективным источником сырья для открытия в Азербайджане множества других производств.
Директор ООО «Азерсульфат» Эмиль Гулиев сообщил, что завод будет производить высококачественную (98%) серную кислоту. Согласно проекту, инвестиции в завод (10 миллионов манатов, или 6 миллионов долларов США) окупятся менее чем за 5 лет (4 года 8 месяцев). 46 процентов продукции завода будет ориентировано на спрос внутри страны, а оставшиеся 54 процента планируется экспортировать в соседние страны (Грузию и Россию).
Создание подобного предприятия остро необходимо еще и потому, что серная кислота нужна для разработки месторождений золота (Зод и Вежнели), эксплуатация которых планируется на освобожденных территориях. Не говоря уже о компаниях, ведущих добычу драгметаллов на других азербайджанских приисках, которым больше не придется импортировать это сырье.
«Завод будет запущен в течение этого года, первый продукт планируется выпустить уже в четвертом квартале 2021 года. Предприятие обеспечит работой 34 человека, в основном специалистов. Успешная реализация проекта позволит в будущем увеличить количество производственных единиц с более высокой добавленной стоимостью по всей производственной цепочке (производство сульфатного удобрения аммония и т. д.), что в итоге обеспечит создание новых рабочих мест по мультипликаторному эффекту», - утверждает директор предприятия.
Объявленный на строительно-монтажные работы тендер будет завершен в следующем месяце, и уже заказано оборудование заказано в КНР. Китайская компания Jiangsu Qingfeng Engineering Group, которая будет участвовать в строительстве завода в качестве подрядчика, имеет большой опыт в этой области. Компания построила и сдала в эксплуатацию в 2018 году в России по заказу ОАО «Шекиноазот» завод серной кислоты годовой мощностью 500 тыс. тонн.
Сера поступит в Азербайджан из Туркменистана
Поскольку основным сырьем для производства серной кислоты является сера, было бы интересно знать, производится ли это вещество из таблицы Менделеева в Азербайджане. Как объяснил Э.Гулиев, на начальном этапе работы планируется импортировать серу из соседнего Туркменистана. Но после модернизации нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева (с 2024 года) планируется поставка серы с этого отечественного предприятия. Другими словами, инвестиции, вложенные в модернизацию нефтеперерабатывающего завода создадут возможности для развития других отраслей промышленности.
Завод по производству серной кислоты ООО «Азерсульфат» будет полностью соответствовать экологическим стандартам, и в настоящее время проектные работы и в этом направлении находятся на завершающей стадии. В целом же идет процесс приведения проекта в соответствие с локальными стандартами и нормативными требованиями.
Ориентированность завода на экспорт заметно увеличит экспортный ассортимент ненефтяной продукции из Азербайджана. К примеру, в Грузии и России существует высокий спрос на серную кислоту. До последних лет Грузия импортировала это вещество в основном из Ирана (так как оно относительно дешевое), но из-за санкций, наложенных на иранскую промышленность, этот импорт сейчас затруднен. Поэтому завод по производству серной кислоты в Азербайджане имеет большие возможности выхода на рынок Грузии. А в России годовая потребность в серной кислоте достигает 10 млн тонн, часть из которых обеспечивается за счет отечественного производства, а остальное - за счет импорта. Наличие благоприятных логистических возможностей создает перспективы для этого нового завода, который начнет свою деятельность в Сумгаите, экспортировать свою продукцию в Россию на конкурентных условиях.