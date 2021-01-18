Сейран Оганян: «Армения проиграла войну с лозунгом «Мы победим!»

Бывший министр обороны Армении, палач Ходжалы Сейран Оганян, принимавший участие и во Второй Карабах ской войне, заявил, что осенью власти Армении вводили в заблуждение армянский народ, рассказывая о ситуации на фронте, а сегодня Никол Пашинян и его команда просто отмалчиваются, передает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ.

«Почему Пашинян не смог решить вопрос о возвращении армянских военнопленных? Вы знаете, ответ на этот вопрос должны дать власти, - говорит Оганян. - На протяжении всей войны в результате политики, проводимой под лозунгом «Мы победим», мы терпели поражение, теперь же власти действуют под лозунгом «Мы молчим». Они должны представить людям ответы на эти вопросы».

По его мнению, Армении нужна новая и более смелая власть.

«Азербайджан и российско-турецкий тандем продолжают оказывать влияние на власти Армении. Поэтому мы говорим, что власти Армении должны смениться. Я это говорю не с радостью. Нам просто нужны новые, более смелые и лучше ведущие переговоры органы, чтобы смогли выйти из этой ситуации и восстановить свое достоинство. В противном случае будет продолжение 11 января. В этой ситуации наши неудачи, отступление будут продолжаться».

В ходе недавней войны Оганян принимал участие в обороне Шуши. «Я сражался до конца!» - заявил сегодня экс-министр. Однако, как уже сообщал haqqin.az, армянские СМИ писали о том, что Оганян взял на себя руководство обороной Шуши, но бежал с поля боя. Правда, сам генерал-полковник утверждал, что не руководил операцией по обороне Шуши и что туда он отправился по собственной инициативе, не имея никакого отношения к командованию «армией обороны НКР».