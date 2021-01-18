На могиле криминального авторитета Надира Салифова произошла не перестрелка, а самоубийство. Об этом в беседе с корреспондентом haqqin.az заявил брат криминального авторитета Мушфиг Салифов.

По его словам, Али Гашимов вместе с другим мужчиной и двумя девушками приехали на могилу криминального авторитета. Между мужчинами произошел спор из-за долга.

Али Гашимов заявил, что искупает долг своей жизнью, после чего застрелился у могилы Лоту Гули.

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В районе Эсеньюрт в Стамбуле произошел вооруженный инцидент у могилы криминального авторитета Надира Салифова, известного как «Лоту Гули».

По информации турецких СМИ, в результате вооруженного инцидента один азербайджанец был застрелен в голову. Сообщается, что это был Али Гашимов. Он скончался на месте происшествия.

Убийца по имени Кянан, был ранен и доставлен в больницу.

Сообщается, что инцидент произошел из-за долга. Трое подозреваемых в инциденте задержаны.