США потратили миллионы долларов на скорую помощь для инаугурации Байдена

Из-за опасения массовых протестов в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена американские власти потратили 10 миллионов долларов на скорую помощь и спецтехнику. Об этом пишет TMZ со ссылкой на данные Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

В Вашингтон якобы уже прибывают машины скорой помощи с персоналом. FEMA заключило сделку с компанией American Medical Response, чтобы она предоставила технику для оказания неотложной помощи. Соглашения якобы было подписано 15 января и будет действовать вплоть до 25 января.

Ранее в январе сообщалось, что ФБР проверит все 25 тысяч бойцов Нацгвардии, которые будут охранять Вашингтон во время инаугурации Байдена. Проверка обусловлена опасениями властей, что некоторые из тех, кому поручено защищать американскую столицу в течение ближайших нескольких дней перед торжествами, могут сами представлять угрозу для будущего президента и других высокопоставленных участников мероприятия.