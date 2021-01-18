Ежегодно в Азербайджане на высоком уровне отмечается годовщина трагедии 20 Января, которая является славной страницей истории борьбы азербайджанского народа за свою независимость и свободу. Память о жертвах этой трагедии хранится с большим почтением.

В этом году впервые день памяти о жертвах 20 Января отмечается после освобождения оккупированных территорий Азербайджана.