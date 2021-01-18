MIDA и районное отделение ЙАП провели акцию в годовщину 20 Января фото
Ежегодно в Азербайджане на высоком уровне отмечается годовщина трагедии 20 Января, которая является славной страницей истории борьбы азербайджанского народа за свою независимость и свободу. Память о жертвах этой трагедии хранится с большим почтением.
В этом году впервые день памяти о жертвах 20 Января отмечается после освобождения оккупированных территорий Азербайджана.
Государственное агентство жилищного строительства совместно с Насиминской районной организацией правящей партии «Ени Азербайджан» провели совместную акцию помощи, приуроченную к годовщине трагедии 20 Января.
В ходе акции, были проведены встречи с членами семей шехидов и инвалидов трагедии 20 Января, проживающими на территории Насиминского района и им были розданы продуктовые наборы.
Во время акции были проведены встречи с семьями 40 шехидов и инвалидов трагедии 20 Января.