Главный конкурент биткоина рекордно подорожал

Криптовалюта Ethereum, считающаяся главным конкурентом биткоина, рекордно подорожала, свидетельствуют данные сервиса TradingView.

На момент публикации стоимость одной единицы Ethereum составляла 1407,3 доллара. Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составил 172,9 доллара, или 14 процентов.

На пике стоимость достигала 1440 долларов. Таким образом, цена преодолела прежний исторический максимум, установленный в январе 2018 года на отметке 1428 долларов.

Кроме того, объем сделок с Ethereum превысил аналогичный показатель биткоина, достигнув 12 миллиардов долларов, без учета операций на децентрализованных биржах.

С конца прошлого года был зафиксирован резкий рост стоимости биткоина, старейшей и крупнейшей по капитализации (совокупной стоимости) криптовалюты мира. За последние недели его цена установила несколько исторических рекордов и на момент публикации равнялась 37232,9 доллара США.