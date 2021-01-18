Азербайджанские и российские саперы обезвредили более 200 мин фото
Группа пиротехников Министерства гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации вместе с сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики продолжает операцию по разминированию освобожденных земель.
Как сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана, в рамках совместной деятельности до 19 января 2021 года поисковые работы проводились на более чем пяти гектарах. За это время было обнаружено и обезврежено 210 мин и 2 неразорвавшихся боеприпаса.
Из обнаруженных мин - 174 противопехотные и 36 противотанковые.