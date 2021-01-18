Минтруда о социальной защите семей шехидов 20 Января

В настоящее время 101 член семей 92 шехидов 20 Января и 274 человека, имеющих инвалидность в связи с событиями 20 Января, получают ежемесячную президентскую стипендию. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Отмечено, что указом главы государства размер этих стипендий с начала нынешнего года был в очередной раз увеличен – для семей шехидов с 300 до 500 манатов, для лиц, ставших инвалидами I группы – с 250 до 400 манатов, для лиц, ставших инвалидами II группы – с 230 до 350 манатов, для лиц, ставших инвалидами III группы – с 210 до 300 манатов.

Наряду с этими стипендиями они получают также пенсии или пособия, начислены надбавки к пенсиям семей шехидов.

Дети семей шехидов, а также лица, имеющие инвалидность в связи с событиями 20 Января и их дети освобождены от платы за обучение. За прошедшее время семьи шехидов 20 Января и лица, ставшие инвалидами в связи с событиями 20 Января, были обеспечены жильем, а лица, ставшие инвалидами в связи с событиями 20 Января – автомобилями. Они обеспечиваются также средствами реабилитации, им предоставляется направление на санаторно-курортное лечение, им отдается предпочтение в программах активной занятости. Для них предусмотрен и ряд льгот в налоговом, трудовом законодательствах и другие льготы.