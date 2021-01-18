США признали геноцид уйгуров в Китае

США признали репрессии против мусульман-уйгуров в Китае геноцидом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление госсекретаря Штатов Майка Помпео.

Отмечается, что решение принято напоследок перед уходом администрации президента США Дональда Трампа: 20 января ее сменит избранный президент страны Джо Байден. Высокопоставленные источники Reuters рассказали, что Помпео ознакомился с «исчерпывающей документацией о политике и злоупотреблениях Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе».

В администрации Штатов уверяют, что «геноцид» продолжается как минимум с 2017-го и китайские власти систематически «уничтожают» уйгуров. Reuters пишет, что этот шаг осложнит и без того напряженные отношения между Пекином и США.