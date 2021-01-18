Дмитрий Рой, автор haqqin.az 22:42

Ключевую позицию в администрации Джо Байдена занимает Камала Харрис. Она была первой чернокожей женщиной, избранной окружным прокурором в истории штата Калифорния, первой женщиной, которую избрали генеральным прокурором Калифорнии, первым сенатором США с индийскими корнями – а сейчас она стала первой в истории США женщиной-вице-президентом.

Камала Харрис олицетворяет собою «американскую мечту» в том виде, как себе представляет это Демократическая партия. «55-летняя черная женщина», как любит она называть себя сама, добившаяся вершин, независимо от цвета кожи, гендера и других факторов. Она родилась в Окленде, штат Калифорния, 20 октября 1964 года. Ее родители - уроженка Индии Шамала Гопалан и иммигрант с Ямайки Дональд Харрис встретились в университете Беркли. Мать защищала диплом по исследованиям в области лечения рака, отец - по экономике. Оба были активистами движения за равные права, постоянно участвовали в акциях и митингах и, как утверждают, брали с собой на демонстрации дочь, пока та была еще в коляске. Словом, протест она впитала еще с молоком матери. И вскоре, если верить её автобиографической книге, применила свои детские представления, назовем это так, на практике. В Монреале она и ее младшая сестра Майя провели первую успешную демонстрацию - в доме, где они жили, детям было запрещено играть на лужайке перед парадным входом, но после устроенной ими акции это правило было отменено. Чем не вклад в будущую легенду, когда Харрис вступит в борьбу за президентское кресло? В 1990 году она сдала экзамен на право занятия адвокатской деятельностью, но вместо этого решила пойти на работу в окружную прокуратуру округа Аламида в Окленде. Новой сотруднице получили вести дела, связанные с сексуальными преступлениями – шикарная должность на волне поднимающего тогда голову движения ультра-феминисток, которые в каждом мужчине видят потенциального насильника, а в предупредительно открытой перед ними двери – признаки гендерной дискриминации. Правда, Харрис всегда, чтобы она не говорила с трибуны, прекрасно осознает, что есть публичное выступление – а что является правдой жизни. В 1994 году она познакомилась со спикером законодательного собрания штата Калифорния Уилли Брауном. Более чем 30-летняя разница в возрасте с ним Харрис не смутила, и вскоре пара начала появляться вместе на публичных мероприятиях.

Кстати, по настоятельной рекомендации Брауна Камала стала членом совета по апелляциям по выплате пособий по безработице штата и вошла в комиссию штата по оказанию медицинской помощи неимущим. Эти должности приносили ей, помимо прокурорской зарплаты, еще 80 тысяч долларов в год. Спустя год Брауна избрали мэром Сан-Франциско, но к этому времени Харрис решила с ним расстаться, объяснив, что не видит перспективы в их отношениях. Главное, что он мог ей дать – связи в местных элитах - она получила, ну а раз так – зачем тянуть с «папиком». Камала отправилась в самостоятельно плавание. Связи Брауна, кстати, и помогли ей найти спонсоров первой в её жизни политической кампании - в 2003 году она выиграла выборы на должность окружного прокурора Сан-Франциско, получив 56,5% голосов и став первой афроамериканкой на этом посту. И куда сразу исчезли разговоры об «избыточной жестокости наказаний для людей, ставших жертвами обстоятельств», которые Харрис любила заводить при всяком удобном случае – в 2003-2006 годы число обвинительных приговоров в Сан-Франциско выросло с 52 до 67%. Активисты общественных организаций и сейчас считают, что главной причиной этого была излишне жесткая позиция главы окружной прокуратуры. В 2010 Харрис выступила в поддержку закона, который признавал школьные прогулы правонарушением и предполагал наказания для родителей, которые не смогли проследить за тем, чтобы их дети посещали школу. Пир либерализма, не находите? При этом она наотрез отказалась выполнять рекомендации министерства юстиции, настаивавшего на предъявлении обвинений по гражданскому делу против банка OneWest, уличенного в недобросовестных действиях. А главой его был никто иной как Стивен Мнучин, министр финансов США в администрации Дональда Трампа, человек, вращавшийся в одних с Харрис кругах.

Еще в 2004 году наша «фурия Байдена» первой из официальных лиц в Калифорнии публично поддержала Барака Обаму, выдвинувшего свою кандидатуру на пост сенатора. А когда он стал президентом, в Вашингтоне заговорили о том, что Обама собирается предложить её кандидатуру на должность члена Верховного суда. Сама Харрис тут же заявила, что такое предложение ее не интересует – она ведь метила куда выше и, судя по всему, негласные договоренности об этом с руководством Демократической партии уже существовали. В 2016 году она поразительно легко выиграла выборы, заметно обогнав конгрессвумен от Демпартии с 20-летним стажем Лоретту Санчез, и заняла кресло сенатора от штата Калифорния. А осенью 2019 года наступил ее звездный час - Харрис объявила о своем участии в президентской кампании от Демпартии, выбрав главным объектом критики в ходе дебатов… бывшего вице-президента Байдена. В своих выступлениях она напоминала о спорных заявлениях политика, в том числе о том, что именно Байден был тридцать лет назад противником программы отправки чернокожих детей из бедных кварталов в благополучные белые школы. «Я была одной из таких девочек», - демагогически восклицала Харрис, срывая восторги «цветной» Америки. При этом она неизменно отказывалась отвечать на неудобные и острые вопросы как о своей карьере, так и об отношении к предлагаемым демократами реформам, в том числе – «переформатировании» правоохранительных органов. В декабре 2019 года Харрис объявила о своем выходе из гонки. Аналитики в качестве причин называли низкие рейтинги и отсутствие достаточного количества пожертвований на кампанию. А в Демократической партии между тем разгорался скандал - сотрудники предвыборного штаба Харрис обвиняли её в жестком стиле руководства, капризах и истериках, необоснованных увольнениях. И еще в том, что настоящим руководителем избирательной кампании была её младшая сестра - Майя. Но три месяца спустя, в начале марта 2020 года, «принципиальный и последовательный сенатор» Камала Харрис совершила «переобувание в прыжке» и официально выступила в поддержку кандидатуры Байдена. Теперь для нее он стал тем будущим лидером, «который способен объединить страну и привести ее к новым высотам». Странным образом это решение совпало с решением демократов «мочить Трампа» всеми доступным способами. И мобилизовать для этого всех, кого можно – от BLM и антифа до «глубинного государства», окончательно убедившегося в том, что с нынешним хозяином Белого дома «каши не сваришь» - нужно менять.