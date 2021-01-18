В России готовятся пересмотреть решение по азербайджанским помидорам

Россельхознадзор по итогам проверенных проверок может разрешить поставки помидоров еще с ряда предприятий Азербайджана. Об этом говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

Как сообщили в ведомстве, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в формате телеконференции провел переговоры с руководителем Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгаром Илахи оглы Тахмазли.

"Сергей Данкверт сообщил, что в ближайшее время Россельхознадзор примет решение о возможности отмены запрета на поставки томатов с некоторых крупных азербайджанских предприятий из числа прошедших видеоинспекцию Россельхознадзора в режиме реального времени. На сегодняшний день проверки в таком формате проведены в отношении 9 компаний", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, по мнению Россельхознадзора, дальнейшее более серьезное расширение списка азербайджанских предприятий, которым разрешен ввоз в Россию указанной продукции, будет возможно на основании результатов лабораторного мониторинга Россельхознадзора безопасности помидоров, уже поступающих из Азербайджана в Россию. В данный момент продукция ввозится с 33 азербайджанских предприятий и подвергается исследованиям на карантинные объекты в лабораториях российского ведомства.