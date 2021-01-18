Собчак поймала Мартиросяна на уклонении от рекламы «Азерчая»

Известная российская телеведущая Ксения Собчак поймала комика Гарика Мартиросяна на уклонении от рекламы азербайджанского чая в эфире шоу «Маска» на НТВ, где он был одним из членов жюри. Своим наблюдением она поделилась в Telegram.

Сложившуюся на шоу «Маска» ситуацию Собчак назвала казусной.

По ее словам, «Азерчай» был генеральным спонсором передачи. Члены жюри во время выпусков пили чай из чашек с логотипом компании, при этом Мартиросян либо ставил чашку так, что надписи не было видно, либо вовсе отказывался от напитка.

«Забавная история, конечно: Гарик — армянин, здесь азербайджанский спонсор, в рамках конфликта это, наверное, вызвало бы много вопросов, и вот он маскирует кружку», — сделала вывод Собчак.