Глава ЦРУ объявила об отставке

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джина Хаспел объявила о своей отставке. Об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.

«Возглавлять эту удивительную организацию было величайшей честью моей жизни. Я ухожу и очень горжусь нашей проделанной работой», — отметила она.

Ранее власти Ирана ввели санкции против американского президента Дональда Трампа, госсекретаря Майка Помпео и других чиновников США, в том числе Джины Хаспел. Меры ввели в рамках закона «о противодействии нарушениям прав человека, авантюристским и террористическим действиям США в регионе».