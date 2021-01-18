Действующий президент США Дональд Трамп выступил с прощальной речью в качестве лидера страны. Его слова приводит ТАСС.

По словам президента, он испытывает гордость, что не начал ни одной новой войны, и отдельно отметил, что восстановил союзы США с другими странами и противостоял Китаю как «никогда раньше».

Трамп заявил, что смог восстановить силу США внутри страны и за ее пределами, и сейчас боится потерять уверенность в величии государства. «Мы молимся за успех новой администрации в обеспечении безопасности и процветания Америки», — сказал он.

Американский лидер также отметил, что политическому насилию в США, подобному нападению на Капитолий в Вашингтоне, не может быть оправдания. По его словам, политическое движение, которое он начал, «еще только начинается».