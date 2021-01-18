В БТА встретились с участниками войны и почтили память шехидов

Выступивший на встрече глава БТА Вусал Керимли, напомнил, что она совпала с годовщиной трагедии 20 Января. Керимли отметил, что события тех лет явились подлинным героизмом, который навсегда вписался в историю азербайджанского народа.

В начале встречи минутой молчания была почтена память сынов Родины, ставших шехидами в боях за суверенитет и целостность Азербайджана.

В Бакинском транспортном агентстве состоялась встреча с сотрудниками, участвовавшими в Отечественной войне.

Глава БТА подчеркнул, что благодаря проводимой президентом, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым стратегии сильного государства и армии, национальному единству и высокому боевому духу азербайджанских воинов 44-дневная Отечественная война завершилась победой Азербайджана. Эта грандиозная Победа будет вписана в историю золотыми буквами.

Выразив свою благодарность сотрудникам, внесшим вклад в эту историческую Победу, Вусал Керимли отметил, что светлая память шехидов навсегда останется в сердцах азербайджанцев.

Было отмечено, что Бакинское транспортное агентство, которое находится в авангарде борьбы с пандемией, в годы Отечественной войны мобилизовало все свои ресурсы в тылу. Агентство осуществляло транспортные операции, связанные с перевозкой призванных по мобилизации граждан. В рамках кампании «Все для Родины», организованной накануне Отечественной войны, на фронт было отправлено более 65 тысяч шин.

Отметим, что 19 сотрудников Бакинского транспортного агентства приняли участие в Отечественной войне. Распоряжением президента Ильхама Алиева двое из них награждены медалями «За освобождение Физули», «За освобождение Губадлы» и «За освобождение Джебраила». Каждый из участников войны был награжден двумя медалями. За отличие в боях 6 человек удостоены почетных грамот от лица командования воинских частей, в которых они несли службу.

Выступившие на встрече участники войны выразили свою благдарность и отметили, что гордятся участием в военных операциях в освобождении родных земель Азербайджанской армией под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.