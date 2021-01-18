Названа опасность африканского штамма коронавируса

Вирусолог Центра имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал "Вечерней Москве", чем опасна южноафриканская мутация коронавируса.

Человек, подцепивший африканский штамм, заражает большее количество людей, рассказал Зуев.

"Новый штамм не стал более патогенным, а стал более заразным, более "липучим", - объяснил медик.

Специалист призвал не беспокоиться из-за новых мутаций, поскольку антигенная структура вируса не изменилась. Это означает, что вакцины будут эффективны против этих вариантов COVID-19.