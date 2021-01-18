Владелец TikTok запустил мобильный платежный сервис

Владеющая популярным видеосервисом TikTok китайская компания ByteDance запустила мобильный платежный сервис для китайской версии TikTok под названием Douyin. Сообщается, что таким образом ByteDance намерена расширить свой бизнес по электронной коммерции в Китае.

«Создание Douyin Pay служит поддержкой уже существующим платежным возможностям и улучшению сервиса для пользователей Douyin»,— отмечается в заявлении Douyin.

Ранее китайские пользователи Douyin, которых насчитывается около 600 млн, могли использовать для оплаты виртуальных подарков, токенов, товаров из магазинов и др. сервис Alipay от компании Alibaba и сервис WeChat Pay от компании Tencent.