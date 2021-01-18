Количество смертей в мире от коронавируса перевалило за два миллиона, а общее число болеющих и переболевших приближается к ста миллионам. Это если верить официальной статистике, которой, конечно, верить нельзя. Британские ученые привнесли серьезный вклад, чтобы это сомнение существенно усилить.

Совместное исследование Лестерского университета и Национального бюро статистики Великобритании обнаружило, что практически треть пациентов, лечившихся от COVID-19, в течение последующих пяти месяцев после выписки возвращаются в больницы. Выживают из них не все.

Была изучена большая база бывших пациентов, без малого пятьдесят тысяч – 47 780 человек. 29,4% из них снова оказались на больничной койке в течение 140 дней. Причиной стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Обостряются хронические болезни сердца, печени, почек или диабет, оказываются пораженными здоровые до этого органы. 12,3% в результате погибают. И хотя их смерти не значатся в статистике умерших от коронавируса, они имеют к нему самое непосредственное отношение.

Для сравнения, пациенты с другими диагнозами, то есть не COVID-19, снова попадают в больницу в 3,5 реже, а смертность среди них в семь раз меньше. Пугающие цифры, которые, несомненно, требует дальнейшего подтверждения.

По данным Национального бюро статистики, пятая часть заболевших в Британии болеют так называемым длинным ковидом: у них симптомы заболевания обнаруживаются спустя пять недель после инфицирования, из них половина испытывает проблемы по меньшей мере 12 недель. Чаще всего длительному поражению подвергаются органы дыхания: в 29,6% случаев послековидного заболевания ставился именно такой диагноз, причем почти у половины больных эти нарушения диагностировались впервые.

Один из важных выводов, к которым пришли исследователи, это уязвимость последующими осложнениями молодых людей, вопреки распространенному мнению, что для них коронавирус не представляет больших проблем.

Сообщения о том, что по всему миру ширятся кампании массового вакцинирования, создают опасную иллюзию, что проблема будет вот-вот решена, и коронавирус отступит. Но одновременно поступают очередные данные о появлении новых штаммов вируса, а долговременные последствия болезни, как показало британское исследование, не менее убийственны, чем сама болезнь. Коронавирус далеко не закончил свою смертельную миссию.