Нефть идет вверх: Brent стремится к $57

Стоимость нефти в среду утром растет в надеждах на поддержку правительством американской экономики в период коронавируса. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,61%, до 56,24 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,7%, до 53,35 доллара за баррель.

Инвесторы внимательно следят за ситуацией с состоянием экономики США, которые являются крупнейшим потребителем нефти в мире. Участники торгов ожидают, что новая администрация США продолжит вводить новые меры поддержки в период кризиса.