Трамп помиловал своего экс-советника Стива Бэннона

Министерство юстиции США обвиняло Бэннона и трех его сообщников в мошеннических действиях, в результате которых они присвоили сотни тысяч долларов в рамках кампании "Мы строим стену", собравшей путем краудфандинга 25 млн долларов через сотни тысяч мелких пожертвований, пишет Русская служба BBC.

Бэннон получил из этой суммы больше миллиона долларов, по крайней мере, часть из которых он потратил на личные расходы, как утверждают федеральные прокуроры из Южного округа Нью-Йорка.

После ареста Бэннона Трамп заявил, что сожалеет по поводу ареста бывшего советника, но отметил, что уже несколько лет не общался с ним и в свое время выступил резко против частного сбора средств на строительство стены. В Белом доме подчеркнули, что президент не имел никакого отношения к этому делу.