Раскрыта связь между недосыпом и коронавирусом

Бессонница, плохой сон и недосып негативно влияют на иммунную систему, что делает человека более уязвимым перед инфекционными заболеваниями. Такую связь в разговоре с «Вечерней Москвой» раскрыла врач-сомнолог Центра эпилептологи и неврологии Ирина Завалко.

Кроме того, проблемы со сном ведут к нарушениям работы сердечно-сосудистой системы и обмена веществ — в сторону избыточной массы тела и ожирения. Помимо этого, недосып ухудшает психологическое состояние как в краткосрочной перспективе — падает мотивация, ухудшаются внимание и настроение, так и в долгосрочной — растет риск тревоги и депрессии. Эти факторы сокращают среднюю продолжительность жизни и увеличивают смертность, отметила специалист.

Завалко добавила, что ситуация с коронавирусом приводит к росту тревоги и стресса, что в свою очередь вызывает проблемы со сном. Она призвала не размышлять об отрицательных моментах, на которые отдельный человек не может повлиять.

По словам сомнолога, при проблемах со сном следует учиться расслабляться и отвлекаться от плохих мыслей. Так, она посоветовала переходить к более спокойной деятельности за час-два до сна. Также полезными перед сном будут практики релаксации. «У каждого это что-то свое: кому-то подойдут дыхательные упражнения, другому — упражнения для расслабления мышц, третьему пригодятся аутотренинг или медитация. Наконец, можно просто представить себя в приятном вам месте», - заключила Завалко.