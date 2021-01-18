CAL.20C: в Калифорнии нашли неизвестную мутацию коронавируса

Исследователи выявили новую разновидность коронавируса на территории американского штата Калифорния, данный штамм быстро распространялся в течение последних нескольких месяцев. Об этом говорится в статье в газете The New York Times.

Специалисты медицинского центра "Седарс-Синай" в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) назвали новую разновидность CAL.20C. Данный штамм, предположительно, появился в июле 2020 года в результате мутаций вируса. Его быстрое распространение началось в ноябре, передает ТАСС.

В публикации констатируется, что пока нет оснований считать новую разновидность более летальной, чем другие. Кроме того, пока нет доказательств того, что она является более заразной. Чтобы установить это, требуется провести дополнительные исследования.

Сотрудники федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США сообщили журналистам, что пытаются получить дополнительную информацию, касающуюся указанной разновидности вируса.