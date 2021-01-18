МИД о трагедии 20 Января

В преддверии этих трагических событий необоснованные территориальные претензии Армении к Азербайджану в конце 1980-х годов, агрессивная сепаратистская деятельность радикальных армян в Нагорно- Карабах ской автономной области бывшей Азербайджанской ССР, поддержка руководством СССР этой деятельности, насильственная и жестокая депортация сотен тысяч азербайджанцев из Армении дали толчок расширению движения против Советской власти в Азербайджане.

В результате этой военной интервенции 147 мирных жителей были убиты и 744 получили серьезные ранения. Это событие вошло в историю современного Азербайджана как "Черный Январь".

"В ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу руководства СССР 26-тысячная Советская армия вошла в Баку и Сумгаит, а также другие города страны.

Введенная в страну с целью пресечения всенародного движения и подрыва решимости азербайджанского народа добиваться независимости Советская армия, грубо нарушив нормы международного права, конституции бывших СССР и Азербайджанской ССР, совершила небывалую резню мирного населения.

Сразу после этих трагических событий общенациональный лидер Гейдар Алиев, проведя пресс-конференцию в Постоянном представительстве Азербайджана в Москве, решительно осудил это злодеяние, потребовал дать политическую оценку резне, совершенной против нашего народа, и наказать виновных.

На специальной сессии Милли Меджлиса, состоявшейся в феврале 1994 года, жестокое убийство невинных людей 20 января 1990 года было расценено как военная агрессия и преступление, и по итогам обсуждений в марте 1994-го было принято постановление "О трагических событиях 20 января 1990 года в Баку".

Но, несмотря на то, что прошел уже 31 год, международно-правовая оценка событий 20 января 1990 года, являющихся по своей сути и масштабам одним из самых страшных преступлений, совершенных в ХХ веке, не была дана, что является грубым нарушением Всеобщей декларации прав человека ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и других международно-правовых документов.

Согласно международному праву, события 20 января должны быть квалифицированы как преступление против человечности, а его заказчики и исполнители - наказаны.

Сегодня души наших шехидов, отдавших жизнь за независимость Азербайджана, а также за суверенитет и территориальную целостность страны, обрели покой. Победоносная азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего освободила наши территории, десятилетиями находившиеся под оккупацией врага, была восстановлена территориальная целостность Азербайджана.

Мы дадим достойный ответ тем, кто ставит под сомнение такие высшие принципы государственности Азербайджана, как укрепление независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также тем, кто придерживается идей реваншизма, и предпримем все необходимые шаги для привлечения к ответственности виновных в совершении различных преступлений против азербайджанского народа и государства", - говорится в заявлении.