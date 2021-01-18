Джек Ма появился: акции Alibaba дорожают

Как сообщает ПРАЙМ, на утро среды ценные бумаги Alibaba дорожают на 7,29%, до 262 гонконгских долларов за акцию.

Акции китайской интернет-компании Alibaba растут в цене более чем на 7% на торгах в Гонконге после новостей о появлении ее основателя Джека Ма на публике, свидетельствуют данные торгов.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что основатель компании миллиардер Джек Ма появился на публике впервые почти за три месяца. Газета Wall Street Journal сообщила, что он выступил по видеосвязи на благотворительном мероприятии. Представители Фонда Джека Ма и Ant Group подтвердили газете это сообщение.

В начале января многие мировые СМИ стали сообщать об "исчезновении" миллиардера. Тогда говорилось, что с конца октября он не появлялся на публике, после того как раскритиковал деятельность финансовых регуляторов Китая и выступил против государственного курса в отношении технологических компаний.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, AliExpress, Taobao, Tmall.