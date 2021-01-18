Трамп поручил рассекретить документы о «связях» с Россией

Во вторник, 19 января, в последний день пребывания Дональда Трампа на посту президента США он распорядился рассекретить документы, касающиеся расследования связей между Россией и его президентской кампаний в 2016 году. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Дональд Трамп в октябре 2020 года разрешил рассекретить документы о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США. 30 декабря 2020 года Белый дом получил документы от Минюста США. Трамп заявил, что в них были внесены некоторые правки, предложенные ФБР, которое изначально было против обнародования.

Дональд Трамп и его сторонники добивались публикации секретных документов, которая призвана дискредитировать расследование связей между России и Трампом.

С мая 2017 года комиссия под руководством спецпрокурора по России Роберта Мюллера расследовала предполагаемое вмешательство Кремля в президентские выборы 2016 года. Комиссии не удалось найти доказательств связи РФ с командой Трампа.