Хикмет Гаджиев: «Мы с чувством гордости чтим память трагедии 20 Января» Видео

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Помощник президента - завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев поделился публикацией в Twitter в связи с годовщиной трагедии 20 Января.

«После войны под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева мы с новым воодушевлением и чувством гордости чтим память трагедии 20 Января и всех наших шехидов. Души наших шехидов возрадовались. Да упокоит Аллах их души!» - говорится в публикации.