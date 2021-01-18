Хикмет Гаджиев: «Мы с чувством гордости чтим память трагедии 20 Января» Видео
Помощник президента - завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев поделился публикацией в Twitter в связи с годовщиной трагедии 20 Января.
«После войны под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева мы с новым воодушевлением и чувством гордости чтим память трагедии 20 Января и всех наших шехидов. Души наших шехидов возрадовались. Да упокоит Аллах их души!» - говорится в публикации.
Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi və sərkərdəliyi altında Zəfər savaşından sonra 20 yanvar faciəsi və cəmi bütün şəhidlərimizi yeni ruh və qürur hissi ilə anırıq. Şəhidlərimizin ruhu şaddır.— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) January 20, 2021
Allah rəhmət eləsin! pic.twitter.com/LSS6mWJ5w8