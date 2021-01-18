В Азербайджане исполняется 31-я годовщина трагедии 20 Января 1990 года.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Советского Союза Михаила Горбачева войска Министерства обороны, Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел СССР были введены в Баку и несколько районов Азербайджана, мирное население было обстреляно из тяжелой техники и оружия различных типов, массово расстреляно. Захват Баку отрядами специального назначения Советской армии и крупным контингентом внутренних войск сопровождался особой жестокостью и невиданным зверством.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева в Шехидляр хиябаны почтила память шехидов 20 Января и возложила венок к монументу, воздвигнутому в память о шехидах 20 Января.