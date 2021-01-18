Пересадка искусственной роговицы глаза вернула зрение слепому

Операцию по восстановлению зрения провели жителю Хайфы в Израиле. Как сообщает The Times Of Israel, 78-летний Джамал Фурани ослеп десять лет назад в связи с заболеваниями, которые привели к повреждению роговицы глаза.

Восстановить зрение ему смогли врачи в ходе имплантирования искусственной роговицы глаза. Имплант полностью состоит из синтетических неразлагаемых материалов, которые заменяют собой поврежденную ткань роговицы. Благодаря клеточной технологии и механизмам химической инженерии, имитирующим клеточную среду, имплант интегрируется с тканями организма и не вызывает отторжения.

Процесс имплантации искусственной роговицы занял не более часа. После операции и снятия повязок Фурани вновь смог читать и увидеть своих родных.