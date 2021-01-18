Дорожная полиция обратилась к бакинским водителям

Управление Государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку обратилось к гражданам с просьбой не пользоваться личным автотранспортом в тех направлениях города, где проходят мероприятия, связанные с годовщиной трагедии 20 Января.

"Сегодня ограничено движение автомобилей от Парламентского проспекта в сторону Аллеи шехидов в связи с посещением гражданами Аллеи по случаю годовщины трагедии 20 Января. Просим водителей не пользоваться личным автотранспортом в этом направлении, чтобы обеспечить безопасное движение тех, кто посещает Аллею шехидов.

Также в 12:00 в связи с минутой молчания движение на дорогах страны будет приостановлено", - сообщил начальник отдела Управления полковник полиции Вагиф Асадов.