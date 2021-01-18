В Грузии 469, в Армении 309 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Грузии коронавирус подтвердился у 469 человек. Общее число заражений достигло 249 934 случаев, сообщается на официальном сайте StopCov.

Выздоровели за сутки 1 792 пациента, за все время - 236 922. Умерли за сутки 14 человек с коронавирусом, с начала пандемии - 2 987.

В Армении за последние сутки заболевание выявлено еще у 309 человек, сообщили в Национальном центре контроля и профилактики заболеваний.

Общее число заболевших по стране с начала пандемии составляет 165 221 человек, за это время от осложнений коронавируса скончались 3016 человек, 9 из них – за минувшие сутки. Число излечившихся от инфекции за это время составляет 153 857 человек, передает Sputnik Армения.