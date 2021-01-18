Трамп перед уходом помиловал 73 человека

Действующий американский президент Дональд Трамп в среду принял решение о помиловании 73 человек, заявили в пресс-службе Белого дома. Об этом сообщает ТАСС. Ещё для 70 человек Дональд Трамп постановил смягчить наказание.

Среди помилованных в том числе активно оказывающий поддержку Трампу американский предприниматель Эллиотт Бройди. Ему в октябре прошлого года предъявили обвинения в причастности к незаконной лоббистской деятельности.

В список также вошел республиканец Пол Эриксон, которого связывали с делом Марии Бутиной. Следствие настаивало, что политконсультант помогал россиянке налаживать связи среди американской элиты.

Трамп помиловал и гражданина Израиля Авиама Селу, осужденного за шпионаж в связи с делом Джонатана Полларда, сообщил Белый дом. Отмечается, что прошение о помиловании Селы поддержал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Поллард в бытность аналитиком разведки ВМС США передавал Израилю секретную информацию. Американские спецслужбы заявили, что переданные сведения нанесли им большой ущерб, пишет РИА Новости.

В списке помилованных рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк, многие другие. Не нашлось в списке место основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу и экс-сотруднику Агентства национальной безопасности и Центрального разведывательного управления Эдвардау Сноудену. Также Трамп не включил в документ себя и свою семью, хотя СМИ говорили о такой возможности.

Трампу осталось менее суток быть в должности американского лидера. Инаугурация избранного президента США Джозефа Байдена состоится в среду в полдень на ступенях Капитолия. Во вторник Дональд Трамп, выступая с прощальной речью, признал приход администрации Байдена и пожелал ей успехов.