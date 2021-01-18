Александр Караваев, автор haqqin.az 11:45

В интервью для Азербайджанского государственного телевидения Ильхам Алиев обозначил несколько стратегических позиций относительно развития освобожденных территорий. Алиев акцентировал, что на этих землях будут использованы лучшие управленческие и экономические практики - а фактически карабахский полигон станет местом выведения азербайджанских социально-экономических стандартов на новый уровень. Будет происходить их тестирование, оцениваться способность развиваться на новой "целине", с нулевого уровня, причем в очевидном дефиците внешних ресурсов.

Азербайджан находится внутри глобального структурного сдвига, медленно, в течение наступившего 10-летия, но неизбежно замещающего самый дорогой в мире товар - нефть - в сторону продуктов более высокого технологического уровня. Поэтому, если говорить о развитии новых территорий в мировом контексте, перед Азербайджаном стоит вызов - что именно он может предложить нового, как впишется в изменившийся глобальный контекст. В частности, как региональный лидер и резерв в производстве качественного продовольствия, воды и безопасного отдыха. Этот товар может продаваться глобально. Но многое в этом управлении будет зависеть от удачных или нет, но единоличных решений одного человека - президента. В свою очередь элита, или образованный класс Азербайджана, должна быть готова к соответствующим вызовам новой деятельности. В частности, это касается своего воспроизводства в образовании и территориальном размещении. Грубо говоря, Азербайджану нужно больше инженеров и технологов, работающих на новой территории, чем юристов и экономистов, проживающих в столице. Нужно больше трейдеров аграрной продукции, способных искать новые контракты на зарубежных рынках, усиливая на местах динамику работы официальных торгпредств. Регион станет локомотивом "зелёного", то есть неуглеводородного развития азербайджанской экономики. Это уже видно по тем замыслам, которые озвучены на правительственном совещании по итогам прошлого года: восстановление малых каскадных ГЭС, ставка на возобновляемые источники генерации, реконструкция водозаборных и прочих сооружений водного баланса, требуемого для интенсивного аграрного и промышленного развития. Разработка полиметаллических руд, развитие городов, сельских населенных пунктов, железнодорожных коммуникаций, дорожного освещения и связи, отопление и освещение парников, множество других структурных объектов экономики - все это требует энергозатрат. В свою очередь достаточный электроэнергетический потенциал может дать до 2,5% роста национального ВВП (среднемировая оценка ОЭСР на 2016-2018 годы), позволяя развиваться перечисленным отраслям.

Про экспорт отдельный разговор. Это важно, но в данном случае не первостепенно. Более существенная вещь дополнительный поворот к импортозамещению - учитывая, что именно территориально-пространственные и прочие ресурсы для сельского хозяйства, животноводства, птицеводства могут стать источником резервов национального производства. В частности, в птицеводстве Азербайджан до сих пор в зависимости от импорта. Это, конечно, удивительный пробел в планировании. С одной стороны, по мощностям страна может обеспечить себя на 75% собственным производством, при этом, по данным отраслевой экспертизы за последние два года, производство сократилось на 10 тысяч тонн, а импорт из-за рубежа увеличился до 38 тысяч тонн. И это только один из примеров. В развитии азербайджанских земель требуется междисциплинарный подход в оценке и выработке практических рекомендаций. Возьмем такой пример. Новые предприятия Сумгаитского технопарка, предприятия металлургии в Гяндже также будут развиваться с ростом рынка и ввода промышленных объектов на возвращенных территориях - в процессе реконструкции/восстановления городов, организации новых агропромпарков, жилищного и дорожного строительства.