Переболевшая коронавирусом рассказала о симптомах «долгого COVID»

28-летняя Рейчел Ганн заразилась новой коронавирусной инфекцией в октябре 2020 года. Ирландка две недели провела в постели, после чего ей стало лучше, и она решила, что полностью выздоровела.

Жительница Ирландии, переболевшая COVID-19 три месяца назад, оказалась в больнице со сгустками крови в легких и пожаловалась, что стала задыхаться при подъеме по лестнице. Об этом пишет британское Daily Mail.

Ганн вернулась к работе и активному образу жизни, однако сильно утомлялась, нервничала больше обычного и испытывала боль в груди во время тренировок. Девушка не придавала этому большого значения. Вскоре все прошло.

Однако в декабре ирландке стало гораздо хуже. Она так сильно уставала, что спала по 15-16 часов в сутки и с трудом могла дойти до кухни и туалета. Также у нее начались мигрени, участилось сердцебиение и постоянно болела спина. Тем не менее девушка не спешила прибегать к помощи медиков, потому что думала, что просто устала к концу года, а врачи заняты более важными делами.

В конце концов мать заставила ее обратиться в больницу. В январе Ганн сделали компьютерную томографию, и результаты показали, что у нее тромбоэмболия легочной артерии — в ее легких застряли многочисленные сгустки крови. Это состояние смертельно опасно. Девушку госпитализировали на три дня и прописали ей курс препаратов для разжижения крови. Врачи заявили, что ей придется принимать лекарства не меньше года.

Девушка призвала всех, кто страдает от симптомов так называемого «долгого COVID», не затягивать с походом к врачу.