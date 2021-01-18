Йемен охватили ожесточенные бои

В провинции Ходейда на западе Йемена возобновились ожесточенные бои между повстанцами из движения «Ансар Аллах» (хуситы) и правительственными силами. Как сообщили в группировке «Бригады Амалика» (входит в состав правительственных сил), столкновения вспыхнули спустя короткое время после призыва ООН к сторонам конфликта снизить напряженность, передает Anadolu.

На западе района Хайс правительственные силы предотвратили попытку хуситов вклиниться в линию обороны подразделений ВС Йемена. Повстанцы отступили, в их рядах есть погибшие и раненые. Точные потери не раскрываются.

В «Ансар Аллах» пока не прокомментировали сообщение.