«В этот скорбный день делегация ЕС... оплакивает жертв «Черного января»

Делегация Европейского Союза в Азербайджане выступила с заявлением в связи с 31-й годовщиной трагедии 20 Января.

«В этот скорбный день делегация ЕС вместе с народом Азербайджана оплакивает жертв трагедии «Черного января». Трагические события подчеркивают необходимость поддержания мира и гуманности для лучшего будущего. Выражаем свои глубочайшие соболезнования семьям и близким жертв январских событий», –цитирует Trend заявление делегации.

Сегодня в Азербайджане чтят память жертв трагедии «Черного января». В ночь с 19 на 20 января 1990 года были убиты 147 и ранены 744 гражданских лица, незаконно арестован 841 человек. Введенные в Баку советские войска уничтожили 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.