Пекин ужесточает ковидные меры из-за растущей заболеваемости

В китайской столице ужесточают меры по борьбе с распространением коронавируса. 19 января в Пекине выявили семь новых случаев заражения COVID-19.

Как передает Интерфакс, в городе будут тестировать на коронавирус всех, кто въехал туда с 10 декабря 2020 года. Кроме того, власти закрыли станцию метро, расположенную вблизи района Дасин, где обнаружили шесть из семи новых случаев заражения. Жителям этого района, в котором расположен международный аэропорт, запретили выезжать из города. Всего в пекинских больницах находятся 40 пациентов с COVID-19.

В Пекине закрыты две станции метро на ветке, соединяющей южную и северную части города. По информации ТАСС, закрыты несколько жилых комплексов – на их территорию можно попасть только по спецпропускам. Также закрыты несколько торговых центров.

По данным на 20 января, за сутки в КНР выявлено 103 новых случая заражения COVID-19. 88 из них – внутренние, еще 15 заболевших прибыли из-за рубежа. 16 новых больных обнаружены в провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией.