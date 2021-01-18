Саудовская Аравия больше всех поставила нефти в Китай

Саудовская Аравия в прошедшем году сохранила статус крупнейшего поставщика нефти в Китай, сообщает Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая.



Китай остался крупнейшим в мире импортером нефти: за год в страну поставили 542,4 млн т сырья (10,85 млн баррелей в сутки). Несмотря на пандемию, импорт нефти вырос на 7,6% по сравнению с предыдущим годом. Саудовская Аравия поставила в Китай 84,92 млн т (около 1,69 млн баррелей в сутки). Арабские поставки нефти в страну в годовом выражении выросли на 1,9%.

Россия заняла второе место, за год поставив в Китай 83,57 млн тонн сырой нефти, или 1,67 млн баррелей в сутки. Это на 7,6% больше, чем в 2019 году.