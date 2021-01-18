Более 3200 человек, в том числе члены семей наших героев, ставших шехидами, ветераны войны, жертвы войны, подвергнувшиеся армянскому террору, получили социально-психологическую поддержку и реабилитационные услуги от Министерства труда и социальной защиты.

Как сообщили haqqin.az в министерстве, были проведены встречи с 2 500 семьями, относящимися к вышеуказанным категориям, группы психологов провели индивидуальную и семейную терапию, а также психокоррекционную работу с нуждающимися 1840 семьями. На основании 610 звонков в «Службу психологической поддержки онлайн» путем посещения на дом были приняты меры психологической поддержки.

При этом в учреждениях социальной реабилитации при министерстве были оказаны услуги в том числе 20 детям семей шехидов и раненых, а также более 300 военнослужащим. 28 фронтовиков прошли лечение в Бакинском оздоровительном центре и Госпитале пограничных войск.

125 военнослужащих получили более 530 реабилитационных средств, 7 раненых - инвалидные коляски, 6 военнослужащих были обеспеченны 8 современными высокотехнологичными протезами.