Известный врач и телеведущий опроверг пользу спорта

Врач и телеведущий Евгений Комаровский не согласился с идеей о том, что спорт будто бы укрепляет организм. По словам специалиста, важно различать профессиональный спорт, который способен оказать негативное влияние на здоровье человека, и физкультуру.

«У спортсменов нет никаких особых плюсов в плане продолжительности жизни, более того, у профессиональных спортсменов есть куча спортивных травм, профессиональных проблем со здоровьем», – приводит его слова РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал врача.

В связи с этим специалист посоветовал умеренные занятия физкультурой, которая, в отличие от спорта, нацелена не на победу, а как раз на укрепление организма.