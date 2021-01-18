публицист о том, что так не бывает

Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 14:15

1 января произошло наконец событие, которого Европа ждала долго и мучительно – Британия вышла из Евросоюза. Когда уже начало казаться, что это никогда не случится, что английские политики, испугавшись собственной дерзости, решили спустить болезненную тему на тормозах, заболтать ее в бесконечной дискуссии, Лондон сделал-таки последний, финальный рывок. Всего за несколько дней до истечения 2020-го, последнего для Британии года в составе ЕС, Брюсселю и Лондону удалось прийти к соглашению об условиях развода, не допустив, так называемый «жесткий брексит», то есть выход из Евросоюза без каких-либо договоренностей и условий.

Совки Британии пинков бы понаддавали По правде говоря, такой гуманизм со стороны руководства ЕС был несколько неожиданным. По сути, смягчение условий Брексита нужно было только Британии, которая могла оказаться в сложном положении, враз лишившись многочисленных льгот и преимуществ, положенных членам ЕС. Почему Брюссель решил проявить такую доброту и облегчить британцам жизнь за свой счет - не очень понятно. Слава богу, что в ЕС решения не принимают люди, выросшие в бывшем соцлагере. Уж те бы не стали церемониться – выкатили бы полный счет строптивым англичанам, лишили бы всех льгот, а в конце еще и пинка наподдали. И тем не менее, судя по всему, Британию ожидают непростые времена: каким бы мягким и бархатным ни оказался Брексит – это все-таки выход из Евросоюза и начало самостоятельного плавания. Совсем уж спокойно и без последствий такое обойтись не может. Уже сейчас на границе Британии с Францией, она же граница с ЕС, возникли многокилометровые очереди из грузовиков – все дело в том, что после выхода из Евросоюза товарооборот с Британией регулируется примерно так же, как с Индонезией или Грузией… А это означает, что никакого автоматического пересечения границы, задействованы довольно сложные процедуры, заполнение всяких деклараций и прочих нудных документов, требуются лицензии, разрешения, тарифы… Впрочем, ничего сверх того, что приходится делать всем в мире, всем, кто хочет попасть на вожделенный европейский рынок. Более того, по договору с Брюсселем, режим свободной торговли между ЕС и Британией продолжает действовать, но… Раз уж Британия другая страна – ужесточение процедур неизбежно. По данным аппарата министерства Британии по Брекситу, в течение года в среднем границу на Ла-Машне пересекает около 2000 грузовиков в сутки, но то – в мирное время. Сейчас, из-за новых, непривычных для английский водителей бюрократических норм, каждый пятый из них не сумел пройти все необходимые процедуры.

Добавьте к этому, что те, кто сумел-таки пройти все бюрократические круги ада, потерял на этом деле, может, полчаса, может час, а то и больше. В результате на границе стоят вереницы грузовиков… Очень похоже на то, как это происходит в странах третьего мира, когда из-за неэффективности таможни и коррупции на границах выстраиваются многокилометровые очереди. Дефицит в магазинах В итоге в британских супермаркетах возник дефицит фруктов и овощей, причем не какой-нибудь экзотики, а нормальной цветной капусты, моркови, апельсинов, брокколи и прочего стандартного набора любого уважающего себя супермаркета во всем мире. И фруктов, а овощной дефицит только начало. Конечно, ничего из ряд вон выходящего с Британией не случится – просто ей придется работать с ЕС по тем правилам, по которым живет весь остальной мир. В принципе, ничего страшного – все живы-здоровы и даже в меру упитаны. Но все же… В поездах за границу придется больше платить за страховку, авиабилеты станут дороже, британским экспатам придется проходить более придирчивые процедуры, чтобы жить в странах ЕС. В общем, много чего, но не смертельно. В данном случае важно другое: Брексит - это лакмусовая бумажка, которая наглядно покажет, кто чего стоит. А ведь в последние годы стало очень модно ругать Евросоюз. Называть его «коммунистическим лагерем», обвинять его в том, что «Брюссель уничтожает экономики стран-членов, чтобы освободить их рынок для экспорта из крупных стран». В общем, поветрие такое - евроскептицизм. Выступать против ЕС – это круто, сексуально, а главное - совершенно безопасно. Ведь разговоры одно, а дело другое – Брюссель, слава богу, уже дожил до той кондиции, когда не требует от членов «отвечать за базар».

В итоге целые политические партии в Европе кормятся за счет евроскептицизма и рассказывают своим соотечественникам, как они прекрасно жили бы, не будь Евросоюза. Но вот Британия перешла от разговоров к делу. Ну что, теперь пора и остальным, кто считает ЕС разрушителем экономик и национальных суверенитетов, последовать примеру англичан. Но – о, чудо – евроскептики куда-то испарились. Ну, то есть они-то, конечно, есть и по-прежнему кроют матом ЕС, но почему-то выхода своих стран из Евросоюза не требуют – ни во власти, ни в оппозиции. Как же так? ЕС вроде бы всех лишает собственной экономической самостоятельности, закрывает заводы, уничтожает сельское хозяйства, а вы все пока еще состоите в этой богопротивной организации? На самом деле – все логично. Евроскептицизм напоминает кавказский массовый антисоветизм во времена СССР, когда местная интеллигенция крыла матом СССР, но при этом очень удобно устроилась у большой кормушки и в действительности никуда уходить не собиралась. Высшая форма лицемерия. Называется это диковинным словом «фронда», применительно к ЕС – это когда последними словами ругают Евросоюз, но при этом не хотят отказываться от привилегий и с места не двигаются… В странах с сильным влияние евроскептицизма – Польше, Венгрии, Греции, Италии, Испании масса политиков, которые обожают страстно жечь глаголом языки, которые провоцирует их членство в Евросоюзе… А наши, постсоветские пропагандисты подпевают, рассказывая, как ЕС закрыл заводы в Польше, Венгрии, и Болгарии, лишив эти страны индустрии и промышленности. Жить в Евросоюзе – это не глаголом жечь Казалось бы, если все так ужасно – бегите прочь из этого брюссельского кооператива и стройте суверенное государство, как англичане. Но хаять одно, другое - принимать конкретные решения, когда приходится говорить конкретные «да» или «нет». Без всяких «такие вопросы с кондачка не решаются», «нам надо собраться с товарищами и обсудить этот вопрос», «мы создадим комиссию по этому поводу» и т.д. Всякий раз, когда вопрос становится ребром, скептики вдруг резко вспоминают про свободный доступ на рынки, про построенные в Восточной Европе заводы автомобильных гигантов, которым обеспечен беспошлинный экспорт в страны ЕС. Вспоминают, что могут беспрепятственно жить и работать в странах ЕС, без прохождения различных надоедливых процедур… А еще о том, что слезные истории о роспуске заводских коллективов в Польше и Болгарии – это лишь часть истории, а вторая заключается в элементарном упразднении нерентабельных советских предприятий и возникновении их на месте новых современных заводов ведущих европейских брендов…