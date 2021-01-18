В Чечне уничтожены шесть боевиков, "с бандподпольем в республике полностью покончено", сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

"С бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено! Бойцы полка полиции специального назначения МВД по ЧР имени первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова провели успешную спецоперацию на окраине селения Катар-юрт, финалом которой стало уничтожение банды Аслана Бютукаева в количестве шесть человек, которые находились в федеральном розыске", - написал он в Telegram-канале.

По словам Кадырова, спецоперация была спланирована давно, и он лично принимал участие в разработке плана. Как отметил глава Чечни, бандгруппе удавалось дважды уходить от преследования и боестолкновения, в "третий раз им не удалось скрыться".